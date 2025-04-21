В России пригрозили Западу за попытку морской блокады Патрушев: попытки Запада устроить морскую блокаду РФ встретят адекватный отпор

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВМФ Великобритании

Россия не оставит без ответа попытки западных стран, в частности Великобритании, устроить ей морскую блокаду, заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с «Коммерсантом». По его словам, помимо дипломатических средств, Москва может использовать возможности своего военно-морского флота.

Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны. Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать, — сказал Патрушев.

В то же время он обратил внимание на противостояние в морском пространстве Китая и Соединенных Штатов. По его мнению, слова президента США Дональда Трампа о желании восстановить утраченную мощь Вашингтона на море обусловлены обретением Пекина роли ведущей морской экономической державы.

Ранее президент Эстонии Алар Карис разрешил войскам страны нападать на гражданские суда, если военным покажется, что они представляют опасность для важных государственных объектов. Эта возможность предполагается новыми поправками к законам об организации сил обороны и экономической зоне.

Представитель МИД РФ Мария Захарова на это заявила, что Россия будет реагировать соразмерно рискам и угрозам от Эстонии как страны — члена НАТО. По ее словам, ответ не заставит себя ждать, если действия Таллина будут распространяться на российские корабли на Балтике.