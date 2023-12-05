В системе ОСАГО необходимо ввести норму, позволяющую компенсировать ущерб пострадавшему в ДТП в случае, если у виновника нет полиса, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил, что сегодня законопослушные автомобилисты часто сталкиваются с ситуацией, когда у виновника аварии нет полиса, либо он скрылся с места аварии, либо в машину въехал доставщик еды на взятом в прокат самокате или велосипеде. В случае, если он еще и иностранец, ущерб с него взыскать практически невозможно.
Поэтому я предложил сделать, можно сказать, гибридный ОСАГО, когда, кроме своей автогражданской ответственности, человек получит право застраховать себя от подобных рисков. Это было бы по сути ОСАГО с элементами КАСКО. Страховая все сделала бы, а уже потом взыскивала ущерб с виновника, — объяснил депутат.
Он добавил, что для водителей цена такого полиса была бы выше, чем на ОСАГО, но ниже, чем на каско. Этот вид страхования должен быть добровольным, считает парламентарий.
Как сообщает издание, согласно информации Банка России, полисы ОСАГО планово подорожают с 1 января 2024 года. При этом для автомобилистов из новых регионов предусмотрены льготные ставки.
Ранее автомобильный журналист и эксперт Петр Баканов назвал беспочвенными опасения Российского союза автостраховщиков относительно новой нормы об отмене обязательного наличия полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. Он пояснил, что нововведение ничего не изменит.