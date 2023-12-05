В России предложили ввести гибридное ОСАГО для ДТП с самокатами Депутат Нилов: новый вид ОСАГО покроет ущерб без наличия полиса у виновника

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В системе ОСАГО необходимо ввести норму, позволяющую компенсировать ущерб пострадавшему в ДТП в случае, если у виновника нет полиса, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил, что сегодня законопослушные автомобилисты часто сталкиваются с ситуацией, когда у виновника аварии нет​ полиса, либо он скрылся с места аварии, либо в машину въехал доставщик еды на взятом в прокат самокате или велосипеде. В случае, если он еще и иностранец, ущерб с него взыскать практически невозможно.

Поэтому я предложил сделать, можно сказать, гибридный ОСАГО, когда, кроме своей автогражданской ответственности, человек получит право​ застраховать себя от подобных рисков. Это было бы по сути ОСАГО с элементами КАСКО. Страховая все сделала бы, а​ уже​ потом взыскивала​ ущерб с виновника, — об​ъяснил депутат.

Он добавил, что для водителей цена такого полиса была бы выше, чем на ОСАГО, но ниже, чем на каско. Этот вид страхования должен быть добровольным, считает парламентарий.​

Как сообщает издание, согласно информации Банка России, полисы ОСАГО планово подорожают с 1 января 2024 года. При этом для автомобилистов из новых регионов предусмотрены льготные ставки.

Ранее автомобильный журналист и эксперт Петр Баканов назвал беспочвенными опасения Российского союза автостраховщиков относительно новой нормы об отмене обязательного наличия полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. Он пояснил, что нововведение ничего не изменит.