В России предложили учредить звание «Город-герой СВО» ЛДПР внесла в Госдуму проект об учреждении звания «Город-герой СВО»

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Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции», сообщил в своем Telegram-канале лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, речь идет об увековечивании городов, жители которых внесли огромный вклад в выполнении задач СВО.

Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания «Город-герой специальной военной операции» городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, — написал Слуцкий.

Он отметил, что если инициатива будет одобрена, в городах-героях появятся памятные стелы с гербами, а также музеи, посвященные подвигам местных бойцов СВО.

Как заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких официальных решений о введении новых государственных наград за заслуги в боевых действиях на Украине пока не принималось. По его словам, речь идет в том числе и о медалях за взятие Бахмута (Артемовска). Песков отметил, что за последние три месяца российские власти ввели ряд новых госнаград. Так, в марте президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость» сразу в двух степенях. В мае был учрежден орден Гагарина за достижения в космической отрасли.