В России предложили создать рейтинг водителей Петербургский депутат Цивилев предложил создать рейтинг водителей

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Следует создать рейтинг водителей, согласно которому будут начисляться баллы за соблюдение всех правил дорожного движения (ПДД) и сниматься за нарушения, предложил депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев. Он направил письмо начальнику ГУ обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову. Депутат уточнил, что водителей, которые не соблюдают ПДД, необходимо заставлять повторно сдавать экзамен, вернувшись к системе, действовавшей во времена СССР.

Ее модифицированный вариант мог бы предполагать не только снижение рейтинга водителя за те или иные нарушения, но и его повышение за безаварийную и безопасную езду. Дополнительной мерой воздействия на водителей могло бы стать требование повторной сдачи экзамена, — говорится в тексте обращения.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев идею поддержал, но отметил, что для ее реализации нужны технические возможности. Он подчеркнул, что необходимо рассматривать любые разумные предложения, которые могут снизить число аварийных ситуаций. Парламентарий напомнил, что сейчас большая часть штрафов приходит, когда камера фиксирует нарушение. Депутат пояснил, что не всегда за рулем находится владелец авто. Если вводить рейтинг, в случае правонарушения в такой ситуации он снизится у хозяина машины, а не у водителя, который его совершил. При этом повторный экзамен может заставить любителей нарушать правила задуматься, уверен парламентарий.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Александр Холодов ранее рассказал о необходимости переписать ПДД понятным для людей языком. По его словам, ОП занимается работой над предложениями населения по данному вопросу.