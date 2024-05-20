В России предложили ликвидировать филиал МГУ в Европе Минобрнауки РФ предложило ликвидировать единственный филиал МГУ в Словении

Минобрнауки предложило ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе. Проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. Отмечается, что заведение расположено в городе Копер в Словении.

Внести в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу, — говорится в документе.

Ранее первый зампред комитета ГД Яна Лантратова заявила о намерении комитета Госдумы по просвещению внести на рассмотрение в нижней палате парламента предложение по регулированию деятельности учебных заведений, не имеющих лицензии на образование. По ее словам, идея нашла поддержку в сообществе.

До этого член Общественного совета Рособрнадзора кандидат педагогических наук Роман Дощинский заявил, что России нет смысла отказываться от ЕГЭ. По его мнению, лучше этой системы пока ничего не придумали.

Также президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать указ об учреждении стипендии в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.