В России подтвердили банкротство компании «Гугл» Суд признал обоснованным заявление российской дочки Google о банкротстве

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12 сентября Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление дочерней компании Google в России, ООО «Гугл», о собственном банкротстве, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. По решению суда, к компании приставили наблюдателей. Наблюдение будет действовать полгода.

Признать заявление <...> обоснованным, ввести процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев, — констатировал судья.

Корреспондент отмечает, что само судебное заседание завершилось за считанные минуты. В суд явились юристы ООО «Гугл», которые подтвердили заявление руководителей компании о банкротстве. При этом сами представители кредиторов не посетили заседание.

16 июня российская дочерняя компания Google ООО «Гугл» подала в суд заявление о собственном банкротстве. Ранее по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил России «Звезда» суд арестовал активы «дочки» Google в качестве обеспечительной меры на 500 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы в свою очередь также наложил арест в 500 млн рублей на имущество и счета ООО «Гугл». Обеспечительная мера была введена по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении ее канала на YouTube.

Ранее стало известно, что Google оштрафовали еще на 15 млн рублей. Компанию наказали за отказ локализовать данные россиян. Отмечалось, что в августе 2021 года Google уже штрафовали за подобное нарушение на 3 млн рублей, однако с того момента ничего не изменилось.