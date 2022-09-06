В России ответили на призыв офиса Зеленского готовиться к «деоккупации» Сенатор Цеков о «деоккупации» Крыма по Подоляку: Зеленский побеждает Россию «только языком»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского побеждает Россию «только языком» — на словах — заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, комментируя призыв главы ОП Михаила Подоляка к жителям полуострова подготовить убежище и запас воды и ждать «деоккупации» региона. По словам сенатора, в Киеве никак не могут смириться с поражением.

[Подоляк] устроил некую психологическую провокацию для определенной неустойчивой части населения [в Крыму] и своих союзников на полуострове, хотя даже они понимают, что никакой «деоккупации» не будет, это невозможно. Он таким образом старается поднять боевой настрой ВСУ и гражданского населения Украины, говоря, что все «освободят и деоккупируют». Подоляк — большой сказочник и очень злобный человек. Ненависть к России у него прет из всех щелей. С поражением смириться не могут, побеждают только языком, — рассказал Цеков.

Накануне Подоляк на своей странице в соцсети Twitter призвал жителей «оккупированных территорий, включая полуостров Крым», следить за сообщениями и готовиться к мероприятиям по «деоккупации». Он также посоветовал уже сейчас обустроить укрытия, запастить водой и зарядить внешние аккумуляторы для гаджетов.

Ранее Цеков заявил NEWS.ru, что западные страны готовятся к войне с РФ с момента распада СССР. По его словам, «они считали, что победили, но хотели добить Россию, взорвать ее изнутри» через «фонды свободы слова и парламентаризма и воспитание прозападной элиты», поэтому в заявлении секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о планах Запада начать боевые действия против РФ нет ничего удивительного. Сенатор подчеркнул, что РФ стоит готовиться к войне с Западом, несмотря на крайне низкую — меньше 1% — ее вероятность в силу наличия у Москвы ядерного оружия.