В России могут запретить иностранным инвесторам обратно выкупать акции

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В Госдуме могут рассмотреть возможность запретить иностранным инвесторам обратно выкупать акции компаний в России, сообщила газета «Известия». Это коснется тех случаев, когда ценные бумаги будут иметь социально значимое влияние на экономику. Председатель совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил, что подобная мера способствует защите отечественных производителей.

Мы в такой ситуации должны думать о собственных интересах — о защите российских производителей и рынка от агрессивной конкуренции, — сказал Гамза.

Отмечается, что комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил поправки в закон «Об иностранных инвестициях в РФ». Согласно предложениям законодателей, российским владельцам компаний могут дать право отказать иностранцам в опционе (выкупе акций) в одностороннем порядке.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить до 15 мая список иностранных компаний, которые покинули рынок страны или минимизировали коммерческую деятельность после начала СВО. В перечне также должна быть описана подробная информация об условиях прекращения или сокращения деятельности иностранных компаний. Кроме того, там предусматриваются данные о владельцах и акционерах этих фирм.