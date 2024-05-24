В России могут заблокировать иностранные спутники Минцифры намерено цензурировать иностранные спутниковые сети связи

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления, который регулирует использование в стране «спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». В документе говорится, что такой спутниковый трафик «должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи».

Проект ведомства появился на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, станция сопряжения российского оператора связи должна обеспечивать «информационную безопасность и оперативно-розыскные мероприятия». Фактически проект соответствует требованиям «пакета Яровой» по хранению трафика, его предоставлению силовикам. Также документ призван обеспечивать обнаружение фиксации.

Отдельно Минфицры выделило пункт использования таких устройств, как терминалы. В документе говорится, что «Сведения об абонентских станциях (терминалах), не требующих регистрации и работы в российском сегменте иностранных спутниковых систем, и персональные данные их владельцев-абонентов, учитывающие дополнительные операторы связи, оказывающие услуги связи с использованием таких радиоэлектронных средств». Стоит отметить, что «Старлинк» похож на соответствующие абонентские станции.

В Минцифры ранее рассказали, будут ли сажать граждан в поезда по биометрии. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что такой эксперимент пока не планируется.