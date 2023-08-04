В России могут начать бесплатно устанавливать зубные протезы участникам СВО ЛДПР готовит законопроект о бесплатном зубном протезировании для участников спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЛДПР готовит законопроект о бесплатном зубном протезировании для участников спецоперации, заявил в разговоре с URA.RU глава фракции Леонид Слуцкий. По его словам, необходимо расширить перечень соцгарантий, так как на данный момент некоторые пункты касаются исключительно действующих военнослужащих или уволившихся после 25 лет службы.

В настоящий момент компенсация медицинской протезно-ортопедической помощи предусмотрена, однако зубное протезирование в указанные гарантии либо не входит, либо ограничивается критериями. <...> Очевидно, что таким образом нарушаются права ветеранов боевых действий в части обеспечения зубными протезами при отсутствии у них указанной продолжительности военной службы, — заявил Слуцкий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что системная работа по реализации социальных гарантий участникам специальной военной операции и их семьям будет продолжена. По его словам, командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих, предоставляя им адресную помощь.