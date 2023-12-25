Мигрантам в России разрешили платить штраф вместо депортации Путин подписал закон об изменении правил депортации мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов. Нововведения позволяют заменять выдворение штрафом до 50 тысяч рублей или общественными работами. Такая мера разрешается в случае, если суд посчитает, что депортация «ограничивает право на уважение частной жизни». Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Судья, учитывая продолжительность проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ, его семейное положение, отношение к уплате налогов, предусмотренных законодательством РФ, наличие дохода и обеспеченность жильем, род деятельности и профессию, законопослушное поведение <…>, может назначить административное наказание виде административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей, — говорится в документе.

Также, согласно изменениям, мигранты, подлежащие депортации, могут содержаться в специальных учреждениях не более 90 дней. В случае отсутствия государства, готового принять иностранца, он может остаться в России, выплатив штраф.

Ранее Путин также подписал закон, предусматривающий выдачу материнского капитала только на детей с гражданством РФ. Также обязательным условием получения выплат теперь будет наличие российского гражданства у родителей ребенка. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года.