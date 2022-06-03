В России хотят запретить букмекеров из «недружественных» стран

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы предлагают на фоне санкций запретить любым лицам из недружественных стран быть бенефициарами букмекеров. Инициатива может затронуть «1хСтавка» и «Лигу ставок», пишет РБК.

Рассмотрение документа назначено на 7 июня, причём профильный комитет рекомендовал авторам изменить текст законопроекта. Новая версия в базе данных появилась 2 июня, отмечает издание.

Своё предложение инициаторы законопроекта основывают на том, что данный изменения будут «весьма актуальными» на фоне усиливающегося санкционного давления на Россию. Совокупный оборот букмекеров и тотализаторов в 2021 году достиг 1,1 трлн рублей. Внесённая законодательная инициатива коснётся только небольшое количество компаний.

К примеру, в связанной с «1хСтавка» компании ООО «Букмекер Паб» 87,9% принадлежит офшору с Кипра. Оставшиеся 12,6% принадлежат некому Дмитрию Касзорину, который в 2016 году получил гражданство Кипра.

Уставной капитал ООО «ПМБК» — юрлица «Лиги Ставок» на 1%% принадлежит британской KHML Holding Ltd. Её бенефициаром указан Юрий Красовский. Не заденет законодательная инициатива компанию «Фонбет».

Ранее сообщалось, что российский букмекерский рынок продемонстрировал завидную непотопляемость в пандемию. Несмотря на отмену матчей и сокращение числа пунктов приёма ставок, он продолжил развиваться благодаря киберспорту и цифровым технологиям.