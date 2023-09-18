В России допустили выход из состава ключевого органа ООН Сенатор Косачев допустил выход России из-под юрисдикции Международного суда ООН

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Россия может выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, процедура будет сложной, поскольку речь идет об одном из ключевых органов ООН, однако Москва запустит процесс, если суд пойдет на поводу у Киева по иску против РФ.

Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, — сообщил сенатор.

При этом он признал, что решение суда наверняка будет максимально политизированным, хотя это подорвет доверие к некогда авторитетному органу правосудия, причем не только со стороны России, но и других стран. Происходящее Косачев назвал постепенным крахом всех органов ООН.

Ранее Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде. В понедельник, 18 сентября, слово предоставят российской стороне, представители Киева выступят на следующий день. Кроме того, ожидаются выступления спикеров от Германии, Австрии, Канады, Чехии, Хорватии и других государств.