В России бьют тревогу из-за статистики по распаду браков Глава ТАСС Кондрашов назвал тревожной статистику по распаду браков в России

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Ситуация с институтом семьи в России вызывает тревогу, сейчас распадаются 73% браков, заявил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов на конференции «От года семьи — к веку семьи». По его словам, в стране зафиксирован один из самых высоких уровней разводов в мире — третье место среди всех государств, передает корреспондент NEWS.ru.

Что угрожает семье сегодня? Наверное, то, что мы видим: в последние десятилетия в России происходят трансформации в институте семьи. Статистика рисует нам тревожную картинку: 73% браков распадаются. Мы на третьем месте по этому печальному показателю. Хорошо, что на третьем, не на первом, — отметил Кондрашов.

Глава издания также добавил, что сегодня каждый третий ребенок рождается в неполной семье, а доля таких семей за последние два десятилетия выросла с 21% в 2002 году до 38% в 2021-м. По его словам, за неполные 25 лет этот показатель практически удвоился, что свидетельствует об ослаблении восприятия брака как союза на всю жизнь.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин ранее призвал поэтапно внедрять нейросети в судебные процессы в России, в том числе бракоразводные. Искусственный интеллект, по его мнению, в будущем может составлять процессуальные документы по распространенным делам.