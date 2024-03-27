В ОП РФ ответили на предложение отменить мораторий на смертную казнь Михеева: Общественная палата не планирует обсуждать возвращение смертной казни

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Лидия Михеева

Общественная палата (ОП) Российской Федерации не планирует обсуждать отмену моратория на смертную казнь, заявила ТАСС секретарь палаты Лидия Михеева. Она назвала введенную меру одним из важнейших достижений страны и уточнила, что этот вопрос давно решен российским правопорядком.

Если мы не хотим откaтиться к временам дикости и вaрвaрства, то всем нaм следует остaновиться и подумaть, — сказала Михеева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил, что для возвращения смертной казни не обязательно проводить в России референдум. По словам депутата, будет достаточно решения Конституционного суда (КС).

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме возвращения смертной казни в России. Он напомнил о выступлении председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, в ходе которого он сказал, что возвращение высшей меры наказания невозможно без внесения правок в Конституцию РФ.

В качестве альтернативы смертной казни следует дать всем пожизненно заключенным возможность самим обеспечивать себя в колонии, чтобы компенсировать траты на свое содержание, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она уточнила, что некоторые колонии начинают постепенно выходить на самообеспечение, например «Черный дельфин».