В МВД раскрыли, как был установлен автомобиль террористов из «Крокуса» МВД: полицейские установили авто террористов с помощью видео в горящем «Крокусе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковные полицейские помогли установить машину, на которой скрылись террористы из «Крокус Сити Холла», сообщила представитель МВД Ирина Волк. Правоохранители совместно с ФСБ успели отсмотреть видео с камер в серверной, пока туда не добрался огонь.

В тот день на место происшествия прибыли <...> Максим Мягков и <...> Дмитрий Новиков. Они незамедлительно проследовали в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения, — написала Волк.

Она отметила, что полицейские взломали дверь в помещение и вместе с сотрудниками спецслужб идентифицировали автомобиль злоумышленников, который был запечатлен на видео. Они передали сведения в оперативный штаб, что позволило установить маршрут террористов и впоследствии задержать их.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» могли завербовать через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). При этом уточняется, что речь идет о канале «Голос Хорасана», который работает на аудиторию Таджикистана.