В Москве отреагировали на идею ЕС ввести «паспорта демократии» для россиян Захарова сравнила «паспорта демократии» для россиян с документом Третьего рейха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские законодатели будут правы, если начнут прорабатывать ответ на случай одобрения Европарламентом идеи ввести «паспорта демократии» для россиян, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Европейский парламент ранее попросил институты ЕС ввести подобный документ для оппозиционно настроенных россиян, а также облегчить для них визовый режим. По словам Захаровой, данная инициатива сравнима с режимом сотрудничества нацисткой Германии.

Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений, — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что в годы нацистской оккупации части СССР лицам, желающим сотрудничать с немецкой администрацией, предлагали подписать «фолькслист» — специальный документ, играющий роль паспорта Третьего рейха. Были и другие документы у приспешников фашистов. По ее словам, нацисты «метили своих с немецкой педантичностью» и за 80 лет «ничего нового они не придумали».

Ранее Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа травлю своих дипломатов зарубежными СМИ. Она подчеркнула, что ответные меры Москвы западные дипломаты ощутят на себе. Таким образом она прокомментировала публикацию немецкого журнала Spiegel, в которой исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов назван агентом российских спецслужб.