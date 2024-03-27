В Минпросвещения анонсировали допвыплаты для некоторых учителей Кравцов: классруки в городах и селах с населением до 100 тысяч получат выплаты

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Минпросвещения подготовило все необходимые документы для организации выплат за классное руководство в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек, заявил глава министерства Сергей Кравцов, отчитываясь перед депутатами Госдумы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, их размер будет составлять 5 тысяч рублей.

Мы подготовили все документы для организации дополнительных выплат за классное руководство в населенных пунктах [с населением] численностью до 100 тысяч. Дополнительно [будет выплачиваться] 5 тысяч рублей, — сказал он.

Кравцов также анонсировал дополнительные выплаты советникам по воспитанию в школах и колледжах России. По его словам, механизм, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, заработает с сентября 2024 года.

Глава Минпросвещения также сообщил, что министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) провело работу по снижению цен на государственные учебники для школьников. По его словам, теперь в стране будет действовать конкурентная процедура.

Кроме того, он отчитался о завершении работы по формированию суверенной системы образования в России. По его словам, министерство исключило иностранное влияние на работу образовательных учреждений, а также обеспечило их государственной информационной системой.