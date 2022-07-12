Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале данные о численности иностранных наемников на Украине. В ведомстве отметили, что их реальное количество гораздо меньше того, что называется киевскими властями, и за последние три недели сократилось более чем на 600 человек.
Согласно данным Минобороны, из Европы на Украину в общей сложности прибыли 4902 наемника. Большинство из них — из Польши, Румынии и Великобритании. К настоящему времени уничтожено 2106 боевиков.
Из-за океана для участия в боевых действия на стороне ВСУ приехали 1318 человек. Здесь тройку лидеров составляют Канада, США и Колумбия. Ликвидированы 395 наемников.
Среди стран Азии первую строку по количеству боевиков на Украине составили Грузия, Сирия и Турция, а из африканских стран основными «поставщиками» боевиков стали Алжир, Нигерия и Сенегал.
В Минобороны отметили, что тщательно отслеживают прибытие иностранцев на Украину и фиксируют боевиков пофамильно. За последние три недели число наемников сократилось с 3221 до 2741. При этом 391 иностранец был уничтожен, а еще 240 поспешили покинуть страну.
Ранее сообщалось, что под Харьковом погибла 39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, служившая в ВСУ снайпером. Она присоединилась к украинской армии за три недели до этого. Вместе с ней погиб другой бразилец — бывший солдат Дуглас Буриго.