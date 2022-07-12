В Минобороны России назвали число иностранных наемников на Украине Минобороны России: число иностранных наемников на Украине сократилось до 2741

Фото: Министерство обороны Украины

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале данные о численности иностранных наемников на Украине. В ведомстве отметили, что их реальное количество гораздо меньше того, что называется киевскими властями, и за последние три недели сократилось более чем на 600 человек.

Согласно данным Минобороны, из Европы на Украину в общей сложности прибыли 4902 наемника. Большинство из них — из Польши, Румынии и Великобритании. К настоящему времени уничтожено 2106 боевиков.

Из-за океана для участия в боевых действия на стороне ВСУ приехали 1318 человек. Здесь тройку лидеров составляют Канада, США и Колумбия. Ликвидированы 395 наемников.

Среди стран Азии первую строку по количеству боевиков на Украине составили Грузия, Сирия и Турция, а из африканских стран основными «поставщиками» боевиков стали Алжир, Нигерия и Сенегал.

В Минобороны отметили, что тщательно отслеживают прибытие иностранцев на Украину и фиксируют боевиков пофамильно. За последние три недели число наемников сократилось с 3221 до 2741. При этом 391 иностранец был уничтожен, а еще 240 поспешили покинуть страну.

Ранее сообщалось, что под Харьковом погибла 39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, служившая в ВСУ снайпером. Она присоединилась к украинской армии за три недели до этого. Вместе с ней погиб другой бразилец — бывший солдат Дуглас Буриго.