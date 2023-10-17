Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Фото: МО РФ

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщает Минобороны РФ в Telegram. Он был обнаружен морской авиацией Черноморского флота.

Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство сообщило, что авиация Воздушно-космических сил России ударила по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине. Штурмовики Су-25 уничтожили бронированную технику и замаскированные полевые позиции украинской армии.

До этого в Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении. По информации ведомства, за последние сутки ВС РФ отразили в зоне СВО четыре атаки противника. Украинская армия потеряла почти 20 единиц техники и более 100 бойцов.

Минобороны России также показало кадры уничтожения гаубицы М777 американского производства дроном-камикадзе «Ланцет». Попадание боеприпаса по буксируемой гаубице украинских войск привело к воспламенению и детонации боекомплекта. На кадрах ролика видно, как беспилотник ВС РФ поражает огневую позицию ВСУ, где установлена артиллерийская установка. Затем среди деревьев происходит яркая вспышка, и столб огня устремляется в небо.