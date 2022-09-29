В Минобороны РФ рассказали, когда мобилизованные приступят к задачам Минобороны РФ: мобилизованные приступят к выполнению задач после боевого слаживания

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения из мобилизованных граждан и добровольцев приступят к выполнению задач по обороне подконтрольных РФ территорий после боевого слаживания, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости. Также отмечается, что мобилизованные будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Призванные в рамках мобилизации после слаживания приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, — заявили в оборонном ведомстве.

Пресс-служба Центрального военного округа ранее сообщила, что инструкторско-методические занятия по боевой подготовке начались с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири. Речь идет о занятиях в пункте формирования в Новосибирской области. Занятия включают в себя тактико-специальную подготовку, а также минно-взрывное дело. ​​Вскоре мобилизованные граждане приступят к выполнению нормативов по стрельбе из всех видов стрелкового оружия.

Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщили, что призванные в рамках частичной мобилизации обеспечиваются всей необходимой экипировкой, но военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей. При этом запрещено брать с собой алкоголь и сильнодействующие вещества, а также смартфоны.