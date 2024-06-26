В Минобороны рассказали, что даст освобождение Константиновки МО: освобождение Константиновки даст возможность осадить гарнизон ВСУ в Угледаре

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Освобождение населенного пункта Константиновка даст возможность российским бойцам осуществлять огневой контроль стратегической трассы на Угледар, что, в свою очередь, позволит создать предпосылки к осаде размещенного там мощного гарнизона подразделений украинской армии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. По последним данным, штурмовики группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на подступах Константиновке, и оборона ВСУ разваливается, несмотря на численный перевес.

Противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников. По словам бойцов штурмового подразделения, на этом участке фронта противник имеет численный перевес в личном составе, но это ему не помогает, — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, штурмовые группы Вооруженных сил РФ сменили тактику ведения боя из-за дронов ВСУ. Теперь они выполняют боевые задачи не крупными подразделениями, а небольшими, что снижает их уязвимость для беспилотной авиации. Сейчас они сражаются за Константиновку и признают, что в Новомихайловке будет потяжелее.