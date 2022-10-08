В МИД России заявили о «террористической сущности» Киева Захарова: реакция властей Украины на ЧП в Крыму говорит о террористической сущности Киева

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Реакция властей Украины на разрушение крымской инфраструктуры говорит о террористической сущности Киева, написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее началом.

Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности, — написала Захарова.

ЧП на одном из участков Крымского моста произошло в районе шести часов утра 8 октября. Сообщалось, что загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также были повреждены два автомобильных пролета, один из которых частично ушел под воду. По информации Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузовика.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения всех деталей происшествия. На место ЧП выехали глава МЧС Александр Куренков и министр транспорта Виталий Савельев.

Сенатор Александр Башкин выразил уверенность в том, что российские ведомства, в том числе Министерство обороны, дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на «дерзкий удар» по Крымскому мосту. Политик предположил, что за произошедшим стоит не только Украина, но и Запад.