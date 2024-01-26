В МИД России рассказали о последствиях членства Швеции во враждебном НАТО Захарова: членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопаcности

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Мария Захарова

Членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопасности в регионе, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что вступление страны в Альянс не усилит чувство защищенности у шведов. Так в МИД прокомментировали ратификацию Турцией членства Швеции в военно-политическом блоке.

Членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на уровне стабильности в Северной Европе, Балтийском регионе. Отказ от многолетней политики военного неприсоединения и вступление в ряды откровенно враждебного к России блока вряд ли усилит у простых шведов чувство защищенности, — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что Россия не допустит ослабления своей безопасности после вступления Швеции в Альянс. Москва примет ответные меры военно-технического и политического характера в зависимости от размещения натовских вооружений, ударных систем и сил на территории Швеции, добавила она.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete.

Ранее члены Великого национального собрания Турции поддержали проект закона, позволяющего одобрить вступление Швеции в НАТО. За проголосовали 287 депутатов из 346, еще 55 парламентариев высказались против вступления государства в Североатлантический альянс. В настоящее время единственной страной, еще не одобрившей присоединение Швеции к НАТО, осталась Венгрия.