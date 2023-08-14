В МИД России предупредили о последствиях высылки Молдавией дипломатов МИД России: высылка дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран

Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева после решения молдавского МИД о сокращении числа российских дипломатов

Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран, сообщается в Telegram-канале МИД РФ. В ведомстве отметили, что граждане стран будут ограничены в возможностях получения своевременной дипломатической помощи.

Этот недружественный шаг официального Кишинева несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены, — отметили в МИД.

Ранее 45 сотрудников посольства России в Кишиневе вместе с семьями вылетели спецрейсом из Молдавии в Россию. Дипломаты покинули страну по решению молдавского МИД, который сократил штат российского посольства. До этого о сокращении числа российских дипломатов заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва даст симметричный ответ на высылку российских дипломатов из Молдавии. По его словам, президент республики Майя Санду такими действиями приближает свою страну к украинскому сценарию.