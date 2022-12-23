В МИД России назвали условия для начала обсуждения гарантий безопасности МИД России не станет обсуждать гарантии безопасности, пока в Киеве есть инструкторы НАТО

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Директор Департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что разговора о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники. Также должны быть признаны определенные Россией реалии на земле, отметил он в беседе с ТАСС.

Дипломат назвал условия для начала обсуждения гарантий безопасности. Дарчиев указал на то, что Запад должен остановить поставки оружия на Украину и отказаться от поддержки режима президента Владимира Зеленского.

Преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля, — рассказал представитель МИД.

При этом у Москвы в настоящий момент нет доверия к США и коллективному Западу, добавил Дарчиев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что те люди, что не согласны с предложением предоставить гарантии безопасности для России, предлагают полномасштабную войну. Французский лидер отметил, что получает критику в свой адрес за попытку решить вопрос предоставления гарантий безопасности Москве.