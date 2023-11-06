В МИД России назвали условие обсуждения с США процедур по ДСНВ Лавров: РФ не будет обсуждать процедуры по ДСНВ с США, пока они помогают Киеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

До тех пор, пока США продолжают оказывать военную помощь Украине, Москва не будет обсуждать с Вашингтоном возобновление процедур, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, взаимное доверие, закрепленное в преамбуле документа, было «растоптано, разорвано и выброшено американцами в мусор».

Как мы можем пускать американцев на наши ядерные объекты, <...> если они поставляют украинцам вооружение дальнего радиуса действия, которое уже было использовано для попыток атак против наших стратегических баз, в частности баз стратегических ядерных бомбардировщиков, — сказал министр.

У российской стороны есть подозрения, что США, наряду с поставкой такого оружия, помогли ВСУ и информацией для ударов по указанным целям, отметил Лавров. Он подчеркнул, что с учетом этого Москва никак не может согласиться на предложение Вашингтона о дальнейшем рассмотрении процедур по ДСНВ.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что России нужны железобетонные гарантии выполнения США любых обязательств по контролю за вооружениями. Он также отметил, что перед началом переговоров в данной сфере Вашингтон должен разморозить российские активы.