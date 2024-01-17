«А когда вы будете платить?»: Захарова обратилась к властям США Захарова назвала экспроприацией инициативы США об изъятии российских активов

Фото: t.me/MID_Russia

Мировому сообществу следует задать США вопрос, когда они рассчитаются по собственным долгам перед другими странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Дипломат назвала американские инициативы об изъятии российских активов экспроприацией чужих денег и напомнила, что госдолг Вашингтона достиг $34 трлн.

Экспроприация чужих денег, причем реальных денег, на фоне возрастающего уже какими-то гипертрофированными темпами собственного госдолга. Вообще-то нужно по-другому всем начать думать и говорить, мировому большинству и мировому меньшинству — задать вопрос главному должнику: «А когда вы будете платить? Может быть, когда вы всем заплатите, проблем в мире станет чуть меньше?» — сказала дипломат.

Захарова отметила, что, несмотря на разрастающийся госдолг, США продолжают «банковать» и участвовать в мировых форумах. Она назвала действия Вашингтона «лохотроном» и добавила, что он разрастается все дальше и больше.

До этого Захарова заявила, что победа России не зависит от «позволения» президента Франции Эммануэля Макрона или кого-либо еще. Так она отреагировала на слова французского лидера, заявившего ранее, что если «позволить» России победить на Украине, то это принесет риски «установленным правилам международного порядка». Также российский дипломат попросила Макрона поделиться «копией упомянутых „правил“», если он ими обладает.