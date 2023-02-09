В МИД РФ рассказали о перспективах трехсторонней встречи с Баку и Ереваном Замглавы МИД Рябков: Россия не откажется от встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Москва не отказывается от проведения трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции об актуальных вопросах международной повестки. По его словам, эта возможность так или иначе будет использована Россией.

Вопрос организации встречи в проработке, мы от нее не отказываемся. Будем использовать эту возможность, — подчеркнул Рябков.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности провести встречу с коллегами из России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. По его словам, Ереван не отменял московскую встречу глав МИД в декабре прошлого года, а отложил ее. Переговоры были перенесены на более поздний срок из-за блокады Лачинского коридора, подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее провел телефонные переговоры с Байрамовым, в ходе которых главы дипведомств заявили о важности возобновления работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Российская сторона заявила о готовности провести в Москве раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по проекту мирного договора. Лавров и Байрамов также обсудили пути решения ситуации вокруг Лачинского коридора.