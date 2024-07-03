В МИД РФ объяснили, как Молдавия восприняла переговоры о вступлении в ЕС МИД: Молдавия считает переговоры о вступлении в ЕС одобрением курса против РФ

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Власти Молдавии приняли начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз как знак одобрения своего антироссийского курса, заявил в ходе брифинга замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Андрей Настасьин. Он отметил, что для Кишинева эти переговоры стали карт-бланшем на установление диктатуры в республике, передает корреспондент NEWS.ru.

Власти республики восприняли это как одобрение их антироссийского курса и как карт-бланш на дальнейшее превращение страны в евродиктатуру, — сказал Настасьин.

Он указал, что соответствующее решение Евросовета было принято по конъюнктурным и абсолютно политизированным соображениям. Кроме того, дипломат добавил, что в качестве предлога для этого используются несуществующие «гибридные угрозы» Кишиневу со стороны Москвы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз официально начал переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в состав объединения 25 июня. Она отметила, что Киев и Кишинев продемонстрировали свою решимость стать частью ЕС, начав «обширные реформы» во время вооруженных конфликтов и беспорядков. По ее словам, украинские и молдавские власти знают, что их путь в Евросоюз будет «суровым и требовательным».