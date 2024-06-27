В МИД рассказали о важной возможности в ситуации с замороженными активами МИД: Россия может подать иск в суд ООН из-за ситуации с активами

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Москва не исключает подачи иска в Международный суд ООН из-за передачи доходов от российских активов Киеву, рассказал РИА Новости представитель России в МС ООН, посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин. В настоящее время ведется юридический анализ, уточнил он.

Безусловно. Мы рассматриваем все варианты достижения правосудия по всем несправедливостям, которые творятся в отношении России. Работают эффективно наши юридические команды, анализируется ситуация… В перспективе все это возможно, — заявил Кузьмин.

Ранее стало известно, что Франция и США намерены добиваться передачи Украине доходов от замороженных в западных странах российских активов. Документ был принят по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена в Елисейском дворце.

Позже член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что Европа сильно пожалеет, если передаст Киеву €1,5 млрд доходов от российских активов. Сенатор уточнил, что в будущем странам Запада придется вернуть все эти денежные средства. По его словам, «такого хамства никто не простит».

Сенатор отметил, что переданные Украине деньги с российских активов не будут потрачены на оборону, их просто разворуют. По мнению Цекова, другие страны в ответ на подобные действия Евросоюза просто откажутся от сотрудничества.