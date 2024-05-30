В МИД раскрыли, как Запад вносит разлад в отношения России и КНР Руденко: Запад пытается разрушить отношения России и КНР грязными инструментами

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Коллективный Запад использует «грязные инструменты» в попытках внести разлад в отношения между Москвой и Пекином, заявил на девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Дипломат обратил внимание, что страны испытывают неприязнь к объективным тенденциям современного мира, передает ТАСС.

Объективные тенденции современного мира вызывают резкое неприятие у коллективного Запада, который в стремлении сохранить свое доминирование использует широкий набор грязных инструментов, — заявил Руденко.

Недоброжелатели России и Китая пытаются не допустить дальнейшего сближения стран, в этом заключается их магистральная задача, уверен замминистра. По его мнению, сегодня в отношении Москвы и Пекина проводится политика двойного сдерживания.

Россию считают немедленной угрозой, которой надо нанести стратегическое поражение. Китай же рассматривается как долгосрочный системный вызов, с которым также следует вести не менее системную войну, — добавил дипломат.

Ранее Руденко заявил о поддержке Россией предложения Китая о проведении международной конференции по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва, как и прежде, открыта к переговорам.