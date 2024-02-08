В МИД назвали задачу России в отношениях Армении и Азербайджана Галузин: РФ помогает Азербайджану и Армении достигнуть устойчивого примирения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание МИД РФ

Задача России в рамках урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией заключается в том, чтобы помочь сторонам выйти на устойчивую траекторию примирения и мирного взаимодействия, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью телеканалу «Россия 24». По словам дипломата, это позволит сделать ситуацию в регионе более устойчивой и стабильной.

Роль России в армяно-азербайджанском урегулировании безальтернативна, эта роль велика и уникальна. Прежде всего роль президента РФ Владимира Путина, — заявил Галузин.

Дипломат отметил, что у сторон есть понимание, каким путем восстановить железнодорожное сообщение в регионе. Кроме того, Россия предлагает свои консультативные услуги по делимитации границ на основе имеющихся топографических материалов.

Галузин подчеркнул, что российская сторона продолжает оказывать сторонам активное содействие в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Помощь предоставляется по всему комплексу имеющихся вопросов. При этом дипломат заявил о готовности Москвы предоставить площадку для переговоров по мирному договору.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что изменения в конституции страны никак не связаны с условиями Азербайджана по мирному договору. По его словам, поправки вызваны исключительно внутренней повесткой. Пашинян добавил, что есть необходимость адаптировать документ под современность.