МИД: бюджет ОДКБ нужно скорректировать с учетом отказа Армении внести взнос МИД РФ: бюджет ОДКБ нужно скорректировать с учетом отказа Армении внести взнос

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Бюджет ОДКБ придется скорректировать с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос, сообщили РИА Новости в МИД России. В ведомстве также напомнили, что, несмотря на это, у Еревана сохраняются обязательства по финансовым отчислениям в соответствии с уставом организации.

Естественно, с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год. <...> В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с уставом организации и другими утвержденными главами государств — членов ОДКБ документами, — говорится в сообщении.

Вместе с тем в министерстве отметили, что работа ОДКБ продолжится в штатном режиме. Секретариат организации намерен использовать имеющиеся резервы.

В ведомстве напомнили, что это не первый раз, когда Ереван накапливает задолженность. Как правило, Армения всегда погашала ее после. В текущем году взнос республики составил 53,22 млн рублей.

Ранее генеральный секретарь объединения Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ ожидает, что Армения определится с перспективами своих отношений с организацией. По его словам, за последний год Ереван сократил свое участие, но, несмотря на это, все обязательства перед страной сохраняются в полном объеме.