В ЛДПР предложили бесплатно разместить госучреждения в исторических зданиях Депутат Сипягин: нужно бесплатно передавать исторические здания госучреждениям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нужно освободить госучреждения от арендной платы за размещение в исторических зданиях, считает первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат ЛДПР Владимир Сипягин. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что также следует передавать объекты культурного наследия в бесплатное пользование муниципальным учреждениям.

Депутат отметил, что многие исторические здания из числа объектов культурного наследия стоят бесхозно или используются совсем не по назначению. Там могут быть расположены многие государственные учреждения, например больницы, школы, музеи, театры, библиотеки и Дома культуры. Однако, по его словам, большинство таких организаций вынуждено платить арендную плату за размещение в этих зданиях.

Было бы логичным позволить государству передавать такие здания в бесплатное пользование, например, образовательным, медицинским учреждениям либо административным ведомствам, — объяснил Сипягин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения. Предполагается, что документ укрепит общероссийскую гражданскую идентичность, усилит сплоченность общества и способствует поддержанию мира в стране.