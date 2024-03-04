В Крыму стало меньше креветок и устриц Аксенов: в Крыму сократилось производство креветок, устриц и мидий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму уменьшился объем производства креветок, мидий и устриц, заявил ТАСС глава республики Сергей Аксенов. По его словам, это связано с проблемами доставки рыбопосадочного материала, который, в частности, закупался в Таиланде, Франции и Испании, а также закрытием акваторий в Черном море.

В этом году объемы производства будут меньше. В числе главных причин — проблемы с доставкой рыбопосадочного материала, который закупался в Испании, Франции, Таиланде и других странах, а также закрытие акваторий в Черном море и на озере Донузлав в связи с проведением специальной военной операции, — сказал Аксенов.

Глава Крыма пояснил, что по указанным причинам нет возможности обслуживать часть рыбоводных участков. Он уточнил, что за девять месяцев прошлого года было произведено более 1,03 тысячи тонн объектов марикультуры. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 1,33 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт живых крабов в Китай в 2023 году на 31%. Показатели достигли уровня в 23,6 тысячи тонн. Основным пунктом ввоза ракообразных из РФ стал Шанхайский рыбный порт. За год стоимость экспорта этой продукции выросла до $755 млн (на 17%).