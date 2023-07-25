В Крыму ответили Резникову на обещание продолжить удары по мосту Вице-спикер парламента Крыма Бобков: ценность слов Резникова о Крымском мосте равна нулю

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников

Ценность слов министра обороны Украины Алексея Резникова о продолжении ударов по Крымскому мосту равна нулю, заявил NEWS.ru вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков. По его мнению, Киев использует все возможные способы, чтобы нанести максимальный ущерб России и Крыму.

Ценность этих слов близится к нулю. Мы понимаем, что имеем дело с режимом, опустившимся до восхваления нацистов, кому место исключительно на задворках истории, кто создал культы вокруг подразделений с неоязыческими традициями, — сказал Бобков.

Вице-премьер Крыма добавил, что жители полуострова обладают особой стойкостью и подчеркнул, что Украине не сможет достичь успеха на этом направлении.

С 2014 года мы ежегодно сталкивались с теми или иными сложностями, они появились в первые месяцы того года: перекрытие поставок продовольствия, энергетическая блокада со стороны Украины, которая пришлась, кстати, на самые холодные месяцы, плюс перекрытие Северокрымского канала, наложившимся с засухой, после чего возник дефицит воды, — сказал он.

Резников заявил, что войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и мосту через Керченский пролив. По его словам, цель Киева состоит в том, чтобы окончательно вывести переправу из строя. Он добавил, что ВСУ могут усилить атаки на российские военные корабли в Черном море, если они будут угрожать Украине.