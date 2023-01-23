В Кремле пояснили, почему указ о мобилизации продолжает действовать Песков: указ о частичной мобилизации действует в части исполнения задач военнослужащими

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Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации предполагает не только призыв граждан на военную службу, но и регулирует другие функции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, призыв в рамках мобилизации остановлен, однако указ главы государства продолжает действовать в части исполнения военнослужащими задач, стоящих перед ВС РФ, сообщает РБК.

Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения численности, необходимой для выполнения ВС РФ поставленных задач. И в Минобороны рапортовали как раз о том, что численность была достигнута, в связи чем призыв был завершен. Но кроме призыва граждан, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач Вооруженными силами. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т. д. В этой части указ продолжает работать, — сказал Песков.

Он не уточнил, какие именно мероприятия подразумеваются. Песков отметил, что это касается и закрытого пункта указа — седьмого, который не был обнародован.

Ранее представитель Кремля заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются и из-за рубежа, и внутри страны, но он просит ориентироваться на официальные данные. В ноябре прошлого года Песков сообщил, что указ президента о прекращении частичной мобилизации не нужен для остановки мобилизационных мероприятий. По его словам, эта точка зрения содержится в заключении государственного правового управления администрации президента.

Затем Песков сказал, что в вопросах мобилизации следует ориентироваться на слова президента России.