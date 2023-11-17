В Кремле отреагировали на предложение отправить Моргенштерна на фронт Песков назвал неуместной идею о поездке Моргенштерна на фронт

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Моргенштерн

Идеи российских музыкантов съездить с концертом на передовую, чтобы потом вновь начать выступать в России, являются неуместными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». По его словам, если гипотетически представить поездку рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на фронт, ему никто не сможет дать гарантии безопасности.

Постановка вопроса, мол, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, — она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, это невыполнимо, — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что жители России не примут тех, кто заочно ругал страну.

Даже если гипотетически себе представить поездку Моргенштерна на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности. Потому что, зная тех парней, которые там [на фронте]... Там парни крепкие, суровые, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что он отрывочно знаком с творчеством Моргенштерна, но услышанное не пришлось ему по душе. Он не является поклонником творчества рэпера.

Ранее активисты движения «Ветераны России» обратились к Моргенштерну с предложением вернуться в РФ, если он выступит в зоне СВО. Рэперу также заявили, что он должен убрать нецензурную лексику из песен и начать брать пример с SHAMAN.