Песков: Москва готова содействовать проведению встречи Алиева и Пашиняна Песков: власти России готовы содействовать проведению встречи Алиева и Пашиняна в Москве

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Россия готова оказать необходимое содействие для проведения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что переговоры политиков могут состояться на территории РФ, передает РИА Новости.

Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля не исключил, что переговоры Алиева и Пашиняна могут пройти в рамках предновогодней неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. По словам Пескова, идея проведения традиционного мероприятия уже есть.

Идея проведения такой предновогодней встречи саммита СНГ в Санкт-Петербурге есть. После того как будут синхронизированы договоренности, мы сделаем соответствующее объявление. Если будет понимание, будем вас информировать, — сказал Песков.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил проведение третьего раунда переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном до конца 2022 года. По его словам, Азербайджан подготовил третий проект договора по мирному урегулированию и представил его Армении.

Позднее руководитель постоянной парламентской комиссии Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян подтвердил, что Ереван получил от Баку предложения по мирному договору. Парламентарий допустил, что до конца 2022 года состоится встреча президента Азербайджана и армянского премьера.