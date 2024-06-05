В Кремле объяснили, чего лишилась Швейцария из-за Украины и Запада Песков: Швейцария утратила многолетний нейтралитет позицией по Украине

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Швейцария, принявшая строго западный вектор по Украине, теряет свою политику нейтралитета, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Берн присоединился к западному меньшинству, передает ТАСС.

Швейцария отходит от своей многолетней и давней традиционной линии, основанной на нейтралитете. Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет, она солидаризировалась с западным меньшинством, — сказал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента обратил внимание на позицию крупнейшей в конфедерации Швейцарской народной партии, назвавшей односторонним грядущий саммит по украинскому конфликту. Партия выразила мнение, что на встрече должна присутствовать Россия, с чем согласился и Песков.

До этого представитель Кремля заявлял, что многие страны не хотят участвовать в «мирном саммите» Украины. По его словам, представители этих государств не хотят тратить свое время на мероприятие без целеполагания. Обсуждение урегулирования конфликта возможно только при участии российской стороны, отмечал он.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что в Швейцарии начался бунт против «мирного саммита» по Украине. По его словам, многие СМИ и политические деятели считают, что конференция, которая пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке, позорит страну, так как на ней не будет присутствовать Россия.