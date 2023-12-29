В Кремле сообщили, что иностранцы увидели эффект бумеранга от санкций Песков: европейские политики видят эффект бумеранга от санкций против России

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Европейские политики видят эффект бумеранга от антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, многие иностранцы начали задумываться об их двойственном влиянии на экономику.

Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций, — сказал он.

Комментируя признание главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, «разрушителя года» за усилия по противодействию санкциям, Песков отметил, что экономика России вышла на траекторию роста, несмотря на «беспрецедентный груз рестрикций».

Это факт, который невозможно не замечать, — добавил представитель Кремля.

Ранее финансовый аналитик Сергей Дроздов заявил, что иностранные компании были вынуждены уйти с российского рынка из-за давления местных правительств. По его мнению, они даже при отсутствии желания продолжат уходить из-за активной антироссийской риторики Запада. При этом, отмечает эксперт, ряд американских компаний не покинул Россию, такие бренды «потихонечку сидят и не отсвечивают». Он предположил, что сильнее всего на уходе с российского рынка потеряли европейские компании.

По итогам 2023 года Россия поставит в страны Европы не более 4–5% общего объема экспорта нефти и нефтепродуктов, заявил до этого вице-премьер РФ Александр Новак. До введения антироссийских санкций на эти государства приходилось 40–45% поставок.