В Кремле резко отреагировали на «уроки демократии» от Европы Песков: Россия не нуждается в уроках демократии от Европы

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Дмитрий Песков

Москва не нуждается в уроках демократии от Европы, заявил в интервью французскому журналу Le Poin представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, лицемерный Запад не может учить Россию, как себя вести.

Европейцы хотели нас учить демократии, они принялись постоянно критиковать Владимира Путина. Мы больше не хотим получать никаких уроков от европейцев. Мы не желаем, чтобы тот, кто ведет себя лицемерно, учил нас, — сказал Песков.

Ранее председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар заявлял, что Европа ни при каких обстоятельствах не хочет признавать поражение Украины, поэтому будет усиливать вражду с Россией. Он добавил, что европейские страны считают Украину «своей». По словам эксперта, после смены внешнеполитического курса США Киев больше всего поддерживают Берлин, Париж и Лондон.

Между тем ирландский журналист Чей Боуз считает, что европейские политики пугают граждан якобы захватническими планами Москвы, при этом негативно высказываясь о возможностях российской армии. Журналист описал эту противоречивость словом «русофрения».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Москва является настоящей «угрозой» для республики и остальных стран Европы. Он предупредил, что решил открыть «стратегические дебаты» о защите союзников Парижа в ЕС французским ядерным оружием.