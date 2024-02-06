В Кремле рассказали, при каких условиях Россия покинет Арктический совет Песков: РФ примет особые решения по Арктическому совету при его неэффективности

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министерская встреча Арктического совета в Финляндии

Россия может принять «особые решения» по Арктическому совету, если участие в нем станет неэффективным и перестанет соответствовать интересам Москвы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент РФ продолжает работу в организации.

Россия пока сохраняет там свою работу. Разумеется, если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, то, конечно, могут приниматься особые решения, — сказал Песков.

Арктический совет является межправительственной организацией арктических стран. В ее состав входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Канада, США и Швеция. В 2021 году двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. Россия после истечения срока председательства передала полномочия Норвегии, это произошло 11 мая 2023 года в Салехарде в ходе 13-й сессии этой организации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Москва допускает выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам российского государства. По его словам, процесс работы совета сейчас происходит «на самых малых оборотах».