В Кремле рассказали о планах Путина в День Москвы Песков: Путин в День Москвы примет участие в праздничных мероприятиях в Зарядье

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит посвященные Дню города Москвы праздничные мероприятия в Зарядье, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также съездит в Лужники и запустит кольцо обозрения на ВДНХ, передает РИА Новости.

Завтра у президента День Москвы, как у всех москвичей, целый ряд мероприятий. Президент в Лужники съездит, там у нас и международный центр самбо, большой новый, и международный центр бокса тоже президент посетит — это одно большое здание с разными центрами, — рассказал Песков.

Отметим, что колесо обозрения «Солнце Москвы», которое запустит президент России вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным, находится на новой площадке возле Южного входа ВДНХ. Кабинки оборудованы кондиционером, кнопкой для связи с оператором и видеонаблюдением. Один оборот колеса составит 18 минут 40 секунд.

Песков также подчеркнул, что Путин намерен принять участие в проходящих в столице выборах. Как именно президент решит это сделать, Кремль проинформирует позже.

Ранее Песков рассказал, что будет обсуждать Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на ближайшей встрече. По словам представителя Кремля, на ней речь пойдет о зерновой сделке и поставках российского продовольствия.