Стало известно о планах Путина посетить учения «Восток-2022» Песков заявил, что Путин посетит учения «Восток-2022»

Фото: Министерство Обороны РФ

Церемония открытия стратегического командно-штабного учения «Восток-2022»

Президент России Владимир Путин собирается посетить учения «Восток-2022», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, 4 сентября глава страны отправится в поездку на Дальний Восток, а рамках которой 6 сентября посетит во Владивостоке активную фазу мероприятий, передает РИА Новости.

Шестого (сентября) он уже будет работать в самом Владивостоке. Вы знаете, что там начинаются стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил «Восток-2022». Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября, — сказал Песков.

Известно, что учения «Восток—2022» проходят с 1 по 7 сентября. В маневрах участвуют воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Из стран Центральной Азии участие принимают Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

4 сентября Путин планирует посетить Камчатку. В этот день он проведет большое совещание по вопросам развития края

Позднее, 7 сентября, Путин встретится с участниками экологического молодежного форума ВЭФ и проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края. Планируется, что в этот день состоится пленарное заседание с участием Путина.

В последний раз глава страны следил за учениями в феврале. За пять дней до начала операции на Украине он вместе с президентом Белоруссии Лукашенко наблюдал за тренировкой по управлению вооруженными силами России.