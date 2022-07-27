Сергей Князев

В Кремле рассказали, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Песков: на встрече в Сочи Путин и Эрдоган обсудят военное сотрудничество и зерновой вопрос

27 июля 2022 в 12:44

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) во время встречи