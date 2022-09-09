В Кремле рассказали, будет ли Путин голосовать на выборах Песков: Путин намерен принять участие в голосовании на выборах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует проголосовать на выборах муниципальных депутатов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, о том, в каком именно формате это произойдет, Кремль сообщит дополнительно.

Президент, безусловно, планирует принять участие в выборах, мы проинформируем вас, как именно он решит это сделать, — сказал представитель Кремля.

9 сентября открылись первые избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В большинстве регионов оно будет длиться три дня. По итогам голосования россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах. В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут состав Совета муниципальных депутатов.

Между тем глава координационного совета по общественному контролю за наблюдением за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев сообщил, что иноагенты и организации из недружественных стран призывают россиян, участвующих в региональных выборах, красть и рвать бюллетени на участках. Он обратил на это внимание ЦИК и правоохранительных органов, отметив, что подобные действия противоречат демократическим принципам.