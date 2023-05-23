В Кремле рассчитывают на результативность встреч Алиева и Пашиняна в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле рассчитывают на результативность встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые пройдут в Москве 25 мая, заявил в беседе с Report.az пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что взаимодействие по линии СМИ является важной составляющей общего комплекса двустороннего сотрудничества России и Азербайджана.

В четверг тут окажутся и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян. Мы рассчитываем, что будут контакты с нашим президентом. Ведется подготовка к этим контактам, и, конечно, хотели бы рассчитывать на результативность. В какой степени будет результативность — покажет время, — сказал Песков.

Он выразил надежду, что взаимодействие Москвы и Баку по линии СМИ продолжится и будет расширяться.

Диалог по линии СМИ чрезвычайно важен и полезен. Взаимодействие по линии СМИ — важная составляющая общего комплекса наших двусторонних отношений, — добавил представитель Кремля.

Пашинян ранее выразил надежду на скорое подписание мирного договора с Азербайджаном. Он предположил, что это произойдет 1 июня в ходе встречи в Кишиневе. Глава правительства также допустил, что 25 мая в Москве будут подписаны документы об открытии региональных коммуникаций.

Алиев в свою очередь заявил, что рассчитывает на положительный результат мирных переговоров с властями Армении. Он подчеркнул, что подписание мирного договора между двумя республиками Южного Кавказа неизбежно.