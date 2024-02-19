В Кремле раскрыли планы к 10-летию Майдана Песков: Кремль не планирует заявлений к 10-летию госпереворота на Украине

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кремль не планирует делать заявлений к 10-летию госпереворота на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в кремлевской администрации не рассматривают годовщину Майдана как какой-то повод.

Не будет никаких заявлений, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что оценки украинских событий 2014 года уже давались на самых разных уровнях. Позицию Москвы по поводу госпереворота в Киеве в том числе неоднократно излагал президент РФ Владимир Путин, подчеркнул пресс-секретарь.

В ноябре Путин в ходе выступления на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге заявил, что до 2014 года даже не мог подумать, что между Россией и Украиной возможен вооруженный конфликт. По словам главы государства, если бы раньше ему кто-то сказал, что такое может произойти, он бы не воспринял это всерьез.

В декабре президент РФ заявлял, что страны Запада в 2014 году фактически развязали войну на Украине и вынудили Россию «отвечать». Путин утверждал, что Москва была вынуждена постепенно втянуться в ситуацию для защиты людей, чтобы «их там всех просто не истребили».

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский ранее назвал причиной Майдана отказ экс-президента Украины Виктора Януковича от евроинтеграции и нагнетание антироссийских настроений в Киеве. По его словам, госпереворот на Украине предопределил проведение СВО.